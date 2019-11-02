تكريم آية عبدالله أمام وزيرة الثقافة في دار الأوبرا

حصلت المطربة أية عبدالله علي المركز الأول في مسابقة " أنا المصري " في احتفالية خاصة أقيمت في دار الأوبرا المصرية بساحة الهناجر وذلك بتكريم من وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال ولجنة التحكيم كانت مكونة من المطرب عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والمطرب مدحت صالح، والمطربة مي فاروق والملحن راجح داوود .



وأعربت اية عبدالله، عن سعادتها ، عن هذا التكريم أمام هؤلاء الكوكبة من المبدعين علي رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم وأكدت أن هذا التكريم بمثابة دعم قوي لمشواري الغنائي في الفترة المقبلة. قد يهمك ايضاً: مروة ناجى تُحيي الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا آية عبدالله تحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا

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