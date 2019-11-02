سعر صادم لفستان إليسا فى باريس

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، بصورة لها خلال استعدادها لإحيائها حفل غنائيا مساء أمس في الأولمبيا بباريس.

ظهرت إليسا فى الصورة بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان أحمر طويل ذا أكمام مكشوفة، وقد حمل التصميم توقيع مصممة الأزياء Stella McCartney، وتميز التصميم بأنه بسيط ولا يحمل أى نقوشات، وأنتعلت حذاء ذا كعب عالى باللون البيج.

وبلغ سعر فستان الفنانة اللبنانية إليسا فى باريس 2370 يورو، أى ما يقرب من 42 ألف جنيه مصرى.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت إليسا على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

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