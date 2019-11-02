شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين ونسرين.. قصة حب فى الطفولة تنتهى بالزواج بسبب وصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لا يعرفها الكثير فرغم شهرتها الكبيرة وفى عمر صغير من خلال مشاركتها فى العديد من الأعمال الفنية التى لمعت من خلالها وجمال عيونها ووجها البرىء، إلا أنها اعتزلت التمثيل فى عز نجوميتها بعد زواجها بعمر الـ 16 عاما، وبسبب وفاة زوجها حققت حلم شاب كان يحلم بالزواج منها ولكنه كان صغير فلم يستطع وقتها أن يتقدم للزواج منها إلى أن تزوج منها حبا فيها بجانب أن والده ترك وصية قبل وفاته بأن يتزوج منها هو الفنان محسن محيى الدين الذى روى قصة حبه وزواجه من نسرين فى إحدى اللقاءات التليفزيونية.

قال محسن محيي الدين إن انسرين تزوجت من الملحن محمد ضياء عندما كان عمرها 16 عاما وأنجبت منه ابنتها "رنا" ولكن توفى زوجها وهى فى عمر الـ 18 عاما وأصبحت أرملة، ولما عرفت بزواجها اتصدمت صدمة كبيرة.

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وتابع: تقابلنا مرة أخرى بعد زواجها من خلال "على بيه مظهر"، وجلست أنظر إليها وبين وبين نفسى أقول فى سرى "يعنى مكنتيش عارفة تستنى شوية قبل الزواج"، لأن البنات دايما عقلها أكبر وبتبص للأكبر وانا وقتها كنت طفل برده.





وأضاف: وعدت الأيام وسافرت فرنسا والصدفة أن هى كانت موجودة عشان بتعمل حق الأداء العلنى بعد وفاة زوجها وأصبحت أرملة، فطلب منى أساعدها وبالفعل ساعدتها لكن مكنش ينفع اتكلم معاها فى أى حاجة، وبنفس الوقت طلب والدى منى دواء معين فطلبت منها أثناء نزولها لمصر أن فاستأذنتها أن تأخذ الدواء وتعطيه لأخى ولكنها صممت الذهاب بنفسها وإعطاء الدواء لوالدى، وعرفت أن الزيارة لوالدى ووالدتى تكررت مرات أخرى وبالفعل أعجبوا بها جدا.

واستكمل حديثه، بعد فترة قصيرة والدى توفى ووالدى كلمت نسرين وقالتلها الحقينى والخبر وصلنى، وبمجرد نزولى لمصر لقيت والدتى دون أن تطمئن عليا بتقولى والدك موصى قبل ما يموت أنك تتزوج من نسرين، قاتللى هو قال كده لو عايزة حال ابنك يتعدل جوزيه لنسرين.





واختتم حديثه، فوجئت مرة أخرى أثناء العزاء بطلب والدتى مرة اخرى بزواجى من نسرين فطلبت منها التأجيل حتى ينتهى الحداد على والدى وحتى يكون معى أموال لأنى كنت مفلس، ولكن والدتى أصرت على موقفها وفتحت الموضوع مع نسرين حتى حصل الزواج بالنهاية.