شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام جودى فوستر وشايلين وودلى لفيلم Prisoner 760 مع بنديكت كومبرباتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة العالمية جودى فوستر لفريق عمل فيلم Prisoner 760، وهو الخبر الذى نشره عدد من المواقع الفنية، ومن أببرزها "جاست جيرد"، كما انضمت للفيلم أيضا النجمة العالمية شيلين وودلى.

ومن المقرر أن تلعب النجمتان دور البطولة إلى جانب النجم العالمى بنديكت كومبرباتش فى الفيلم الذى سيقوم بإخراجه النجم الشهير كيفن ماكدونالد.

ويستند فيلم Prisoner 760 على مذكرات "محمدو ولد صلاحى" الخاصة بجوانتانامو، وسيوثق الفيلم قصة محمدو الحقيقية، حيث يتم القبض عليه من قبل الحكومة الأمريكية ويعانى من السجن دون تهمة أو محاكمة.

وكشف الموقع أنه من المقرر أن يبدء تصوير فيلم Prisoner 760 فى جنوب أفريقيا فى ديسمبر المقبل.