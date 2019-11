شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالا لمسيرتها الناجحة..تايلور سويفت تفوز بجائزة Artist of the Decade والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تقديمها سلسلة من الأعمال الغنائية الناجحة نالت النجمة العالمية تايلور سويفت جائزة " Artist of the Decade " وذلك في حفل " American Music Awards " لعام 2019، والمقرر أن يقام في 24 نوفمبر الجاري والذي سيعرض علي قناة ABC .

وستقدم تايلورسويفت البالغة من العمر( 29 عام ) عدد من أشهر أغانيها " Medley " خلال الحفل .

وجاء اختيار تايلور سويفت لنيل جائزة " Artist of the Decade " كونها استطاعت أن تقدم جولات غنائية ناجحة في أماكن متفرقة حول العالم، إضافة إلي تحقيق اغنياتها مراكز متقدمة في الرسوم البيانية الخاصة بالموسيقي حول العالم .

وقدمت تايلورسويفت خلال مسيرتها الفنية عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة، و من أبرزها : " you need to calm down " و " blank space " و " shake it off " ، و غيرهم .



تايلور سويفت



تايلور سويفت