شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر صورة ابنتهما حياةفي عيد ميلادها..أجمل إطلالات كندة علوش وعمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كندة علوش وعمرويوسف ثنائي فني استطاعا خلال فترة قصيرة لفت أنظار الجماهير إليهما بسبب قصة الحب التى جمعت بينهما والتى زادت بعد إنجاب كندة طفلتهم حياة والتى تبلغ من العمرعاما واحدا

واحتفلت مؤخرا النجمة كندة علوش بعيد ميلاد ابنتها حياة بنشرصورة لها لأول مرة وعلقت قائلة، "ماعم صدق انو مرت سنة، الحمدلله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها، الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها، الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي، حياة عمرو يوسف".

وبعدها حرص النجم عمرو يوسف، على مشاركة جمهوره صورة جديدة لطفلته "حياة"، في عيد ميلادها الأول، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك"، والتى نالت اعجاب متابعيه.

وننشر أهم الاطلالات التى ظهر فيها الثنائى كندة علوش وعمرو يوسف والتى كان آخرها مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة .

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