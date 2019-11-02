تراند اليوم : مشاهير هوليود يحتفلون بعيد “الهالوين” بالملابس الداخلية – صور

في عيد “الهالوين”، بتاريخ 31 من أكتوبر/تشرين الأول، ينشغل البعض في اختيار الزي الأنسب للتنكر من أجل خطف الأضواء بالاحتفالات العديدة التي تحيي تلك المناسبة، وإذا كنت في حيرة من أمرك حول الزي الذي ستختاره هذا العام، فيمكنك الاستعانة بهذه الإطلالات التي اعتمدها أبرز نجوم هوليوود في الأعوام الأخيرة.

وقد تعتقد أن مهمة اختيار أزياء “الهالوين” أسهل بكثير بالنسبة للمشاهير، نظراً لثروتهم الطائلة وتواجد خبراء التجميل في متناول اليد، ولكن هناك من أتقن منهم فن التنكر على طريقته الخاصة، أمثال المغنية الأمريكية بيونسيه، فما الذي يجعل تنكرهم استثنائياً؟