تراند اليوم : محمود حميدة يداعب محيي إسماعيل : هات شوية من صحتك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمود حميدة وهو يداعب الفنان محيي إسماعيل خلال لقاء جمع الثنائي.

وقال الفنان محمود حميدة للفنان محيي إسماعيل حافظت علي جهازك المناعي إزاي خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليرد عليه الفنان محيي قائلًا: “أكل كويس..أبعد عن المشاكل.. وانسي السياسة وأبعد عن الزمن واخلق لنفسي زمن أعيش فيه.

ويواصل حميدة مزاحه مع الفنان محيي إسماعيل قائلًا: “وهي ديه كانت محتاجة كل المجهود ده .

وأثار الفيديو موجة من الضحك عبر صفحات التواصل الاجتماعي ولاقي الفيديو إعجاب الكثير من متابعي السوشيال ميديا.