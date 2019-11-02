كاتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ35 في الأهرامات المصرية

احتفلت المطربة الأمريكية كاتي بيري بعيد ميلادها الـ35 تحت سفح الأهرامات المصرية، بينما نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صور الاحتفال.



وكتبت بيري بجوار صور احتفالها من مصر قائلة: "إنه عامي الـ35 في الأهرامات المصرية".

وأضافت بيري: "اعتقد المصريون القدماء أنك عندما تتجاوز قلبك فإنك تكون متوازنا، يجب أن تكون أخف من الريشة لتكون مؤهلا لرحلة الحياة الأخرى".





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واستطردت بيري: "أمي كانت تناديني بريشة منذ أن كنت بنتا صغيرة، وأتمنى بعد كل ذلك أن يضيء قلبي كما كان".





بيري قضت مؤخرا إجازة في واحة سيوة، أحد أشهر الأماكن بمصر، وظهرت برفقة سائق مصري، بينما ارتدت جلبابا أبيض.





وتعد بيري من أشهر المغنيات على مستوي العالم وفازت بـ304 جائزة، كما شاركت كمؤلفة وممثلة في العديد من الأفلام والمسلسلات.



