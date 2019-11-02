بيع أزياء للممثلة أوليفيا نيوتن جون لصالح مرضى السرطان

تعرض الممثلة الأسترالية أوليفيا نيوتن جون المئات من القطع التي ارتدتها خلال مسيرتها الفنية الطويلة في مزاد بهدف جمع أموال لمستشفى السرطان الذي أسسته.

وحصلت نيوتن جون على 4 جوائز جرامي؛ اثنتين منها على أغنيتها "أي أونستلي لاف يوم".

وقدر دار المزادات، التي تستضيف الفعالية في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن قيمة الزي الأسود الجلدي الذي ارتدته الفنانة في فيلم "جريز" بـ200 ألف دولار.

وقامت الممثلة البريطانية الأسترالية بدور ساندي في "جريز"، حيث جسدت دور شقراء ذات شعر مجعد تقع في حب داني الذي لعب دوره جون ترافولتا في الفيلم الموسيقي الذي أنتج 1978.

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وقالت أوليفيا: "السترة كانت بالطبع وسيلة رائعة للتحول في هذه الشخصية الجذابة"، وبالإضافة إلى السترة الجلدية سوف يكون هناك ما يقدر بـ500 قطعة أخرى في المزاد، ولكنها لن تتخلص من كل تذكاراتها.

وأضافت: "هناك بعض المجوهرات التي سوف أحتفظ بها لابنتي، وبعض الملابس التي أحبها حقا وجوائز جرامي".

وذكرت المغنية والممثلة أنها سوف تتبرع بجزء كبير من عائدات المزاد لمستشفى السرطان الذي أسسته في ملبورن بأستراليا.

وجرى تشخيص إصابة نيوتن-جون بسرطان الثدي في 1992 وعاد المرض في شكل ورم في أسفل العمود الفقري، في 2018.

ولكنها قالت: "لست حزينة على الإطلاق، علينا نسيان هذه الأشياء"، مضيفة: "إنها مجرد أشياء وأحاول ألا أتعلق بها، سوف أحتفظ بالذكريات الجميلة والصور".