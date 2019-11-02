شيلاء سبت تحسم جدل خضوعها للتجميل.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الفنانة البحرينية شيلاء سبت الجدل حول الأسئلة المتكررة خلال اللقاءات الإعلامية أو من قبل متابعيها بشأن خضوعها لعمليات تجميل.

ونشرت سبت صورة لها عبر صفحتها في "إنستغرام" تبرز جمالها وأنوثتها وعلقت قائلة: "طبيعي 100%" منذ أن ولدتها أمها.

وحينما وجه لها أحد متابعيها سؤالاً حول ما تقصده بالطبيعي ردّت: "كلي"، وحينما طالبتها متابعة أخرى أن تحلف كي تصدق كلامها قالت شيلاء: "أقسم بالله".

لكن أحد المتابعين سألها عن الفيلر والبوتكس فقالت إنهما ليس عمليين وكل 6 أشهر يختفي تأثيرهما ويعود لوضعه.

يذكر أن الإعلامي صالح الراشد سأل شيلاء سبت في وقت سابق ما إذا كانت ترغب في تغيير وجهها، فأكدت أنها لا ترغب في تغيير أي شيء في شكلها أو هيئتها، مشيرة إلى أنها في فترة من الفترات كانت مهتمة بشكلها، ولكنها الآن أصبحت لا تهتم بالشكل الخارجي وتبحث أكثر عما تقدمه للجمهور، أو ما تفعله في حياتها بشكل عام.

وقبل يومين انهمرت دموع الفنانة البحرينية، خلال استضافتها على برنامج صدى الملاعب للإعلامي مصطفى الأغا، تأثرًا بحديث أختها "أبرار".

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وقالت أبرار إن شيلاء هي من تكفلت بمصاريف جامعتها ودراستها، كما أنها ساهمت في علاج والدها ووالدتها، وأثناء ذلك لم تتحمل الفنانة فانهمرت دموعها وقالت إنها غير متعودة على أحد يمدحها.

وتصدرت سبت، خلال الساعات الماضية، "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد بكائها على الهواء.

وولدت شيلاء سبت في مدينة المحرق، وتخرجت من جامعة نيويورك للتكنلوجيا في تخصص إدارة الموارد البشرية، وهي من أسرة فنية؛ إذ إن والدتها هي الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات وهن: شيماء وشذى وأبرار.

وبدأت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد في عام 1998 إلا أنها لم تستمر بالتمثيل، شاركت في مسابقة «بحرين توب مودل» وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010، قررت العودة للتمثيل في عام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، كما شاركت في عام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في الهند في مارس من العام نفسه، ولكن لم تفز باللقب.