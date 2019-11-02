وائل كفوري بصُورة طريفة بالزي الأردني.. ويمازح طفلة: "نحنا مش كذابين"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد إحيائه لحفلين متتاليين في مدينة إربد الأردنية ضمن مهرجان "الهرم"، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورٍ وفيديوهات للنجم اللبناني وائل كفوري، بعضها كان من الحفل والبعض الآخر كان نوعًا من ممازحة نجمهم المحبوب؛ إذ جرى تداول إحدى الصور لكفوري ظهر فيها وهو يرتدي زيًا أردنيًا مكتوبًا عليه باللهجة البيضاء: "ودّي حنان أنطيني"، وهي تشابه في معناها أغنية كفوري "بدي حنان أعطيني".

هذه الصورة جاءت كتعبيرٍ عن محبة الجمهور الأردني له، وتم تداولها بكثرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، خصوصًا وأنَّ حفلي النجم حظيا بإقبالٍ كبير من قبل الجمهور الأردني؛ إذ يتمتع كفوري بشعبيةٍ كبيرة هناك.

كما انتشر مقطع فيديو لوائل كفوري خلال غنائه لأغنية "كذابين"، يظهر فيه قيام فتاةٍ صغيرة بالصعود إلى المسرح وقيامها بمشاركته الغناء هي وشقيقها للأغنية، ليمازحهما بعد الانتهاء من الأغنية قائلاً: "بس نحنا مش كذابين".

بالإضافة إلى ذلك انتشرت فيديوهات تبيّن قيام المنظمين بجعل العلم اللبناني خلفيةً للمسرح الذي أقيم عليه الحفل كتحية من الأردن إلى لبنان، وكذلك انتشرت مقاطع فيديو أخرى تظهر حماس الجمهور الحاضرين للحفل وسعادتهم، كما أظهرت الحشود التي اجتمعت لسماع النجم اللبناني، الذي قدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة.

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يذكر أن الفنان اللبناني وائل كفوري تسبب في أزمة مرورية في الأردن بعد أن تسببت طائرته الخاصة بقطع الطرق خلال هبوطها، حين كان متوجهًا لإحياء حفليه في المدينة الاردنية، إذ رافق الحفل أيضًا حراسةٌ امنيةٌ مشددة، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بالتعليق على ذلك مستائين مما حصل، إذ عدّوه أمرًا مستهجنًا، خصوصًا وأنَّ المدينة شهدت إغلاق طريقٍ حيوي يصل بين المدينة والعاصمة.

وتأتي مشاركة المغني اللبناني في مهرجان الهرم ضمن جولة فنية له بعدد من محافظات الأردن، ومنها إربد؛ إذ كان نشر في وقتٍ سابقٍ صورة البوستر الدعائي للحفل، وعلق: "إربد، الأردن يوم 31 أكتوبر 2019".

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة إربد حفلاً غنائيًا كبيرًا لنجمٍ عربي بحجم جماهيرية النجم كفوري.