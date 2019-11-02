مروان خوري يؤكد أن مهرجان الموسيقى العربية يُحافظ على الهوية الثقافية

أكد الفنان اللبناني مروان خوري، حرصه على المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي يكتسب أهمية كبرى لإثرائه الحياة الفنية فى مصر، ويحظى منذ نشأته بمكانة فنية وشعبية كبيرة فى مصر والعالم العربي.

ولفت خوري، إلى أن كل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية تعد ملتقى للمبدعين من كل أنحاء الدول العربية.

وأشار مروان خوري إلى إن إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية بصفة عامة ومهرجان الموسيقى العربية بصفة خاصة له دور بارز في الحفاظ على الهوية الثقافية.

وتابع :"إنني أحرص دائما على المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي تتميز كل دورة من دوراته بالاختلاف والتنوع، وأتوجه بالشكر لدار الأوبرا المصرية التى تحرص دائما على توجيه الدعوة لي للمشاركة في فعالياته وأنا صرت على موعد مع جمهور المهرجان الذي اعتاد على مشاركتي في حفلاته التي أقدم خلالها كل ما هو جديد إلى جانب أغاني التراث الأصيل".

وأضاف : إن حفلات دار الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية تحقق التوازن المطلوب في عالم الموسيقى في ظل انتشار مختلف ألوان الغناء ومن بينها أغاني المهرجانات أو الغناء الشعبي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية"،مشيرا إلى أن هناك مستمعين للموسيقى الكلاسيكية والموسيقى المعاصرة التي تمتلك قاعدة جماهيرية أيضا.

وتوقع خوري أن تكون دورة المهرجان لهذا العام والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة، مميزة بكل المقاييس وخصوصًا في ظل الجهد المضاعف الذي تبذله وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية لتوفير كل سبل الدعم لإنجاح المهرجان الذي يعتبر مباراة فنية كبرى يتبارى خلالها كبار المطربين من مصر والعالم العربي.

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وأردف قائلًا: "المهرجان نوع من التواصل بين الفنان وبين جمهوره، ولكل فنان جمهوره الخاص به ، وأرى أنه لابد أن يحرص كل فنان على التواجد مع جمهوره وألا يغيب عنه، وسعيد للغاية بتفاعل الجمهور مع الحفلات التي أشارك فيها وإقبال الجمهور على حفلات دار الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية والذي يتزايد سنويًا".

وتنطلق فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ28، مساء اليوم الجمعة،ويتضمن إقامة 37 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية هى "مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان".

وتشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، حفل الافتتاح الذى يقام فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وتستمر فعاليات الدورة 28 للمهرجان على مدار 12 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

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