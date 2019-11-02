شروق الشريف تكشف كواليس مسرحيتها الجديدة "اللي عليهم العين"

أكّدت الفنانة شروق الشريف، إن كواليس التحضير لمسرحية "اللي عليهم العين" للفنان خالد سرحان والفنانة ليلى عز العرب أكثر من رائعة.

وأوضحت شروق الشريف :إن البروفات عبارة عن ضحك ولعب وجد وحب، طوال العمل والابتسامة لا تفارقنا، سعيدة بهذه التجربة خاصة أنها جديدة علي وأشعر بحالة من القلق خاصة أن الوقوف علي المسرح لان الفنان ينتظر رد فعل الجمهور أثناء العرض بعكس السينما .

وتابعت شروق الشريف: "كل النجوم المشاركين في العمل كوميدين فهناك مواقف ومقالب تحدث يوميا بيننا".

تدور أحداث العرض حول رجل أعمال يدعى "شقائق بيه النعمان" المحب للمال والسلطة، والذي يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف الكثير عن حياة بناته الأربعة "أروكيد ، نرجس، اقحوان وزنبق " لانشغاله المستمر بأعماله.

ورُشِّح "النعمان" إلى منصب مرموق في الدولة، إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية، يهدد حصوله عليه، ومن ثم يحاول التقرب منهن لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا.

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شروق مغنية وموسيقية تلعب "ناي" بدأت الغناء باحتراف عندما كان عندها عمرها عشر أعوام، انضمت شروق للفرقة في أول 2018، شروق تقول"بهججة فرقة مختلفة جدا، والجمهور دايما يبحث عن الأعمال المختلفة من أجل المتابعة أيضا اذا كنت تعبر عنهم.

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