أحلام تنهار في كواليس "ذافويس" بسبب فجر السعيد والأخيرة تطلب زيارتها

لحظة صعبة مرت على الفنانة أحلام أثناء تواجدها في كواليس برنامج "ذا فويس" وتحديدا بعدما طرح عليها سؤالا حول أهم الدروس التي تعلمتها في الحياة، ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "ذا فويس" على "تويتر" فيديو للفنانة أحلام أثناء تواجدها في كواليس البرنامج ومواجهتها بسؤال عن الدرس الأخير الذي تعلمته من الحياة.

أجابت الفنانة أحلام على هذا السؤال فقالت:" تعلمت أن الدنيا لا تساوي شيئا وأن الإنسان القوي في لحظة واحدة قد يتحول لضعيف، وأن الحياة سهلة جدا ولا يجب أن نقسى على حالنا بسببها، وأنه لا يجب أن نرقد ونلهث بهذا الشكل في هذه الدنيا، تعلمت أن أتصالح مع نفسي وهذا قانوني الذي أسير عليه في حياتي وأصبحت متأكدة من صحته، وهذا هو الدرس الذي تعلمته"، وأضافت أحلام باكية: "عندما نظرت إلى حالة فجر السعيد تأثرت كثيرا، وأتمنى أن تخرج من المستشفى قريبا، يا رب".

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الإعلامية فجر السعيد تفاعلت بشكل سريع مع الفيديو الذي بكت فيه أحلام حيث أعادت السعيد نشر الفيديو ووجهت رسالة لأحلام تطلب منها أن تتواجد معها في العملية الجراحية التي سوف تخضع لها يوم الأربعاء القادم حيث كتبت فجر عبر حسابها على "تويتر": " حبيبتي أحلام الله لا يحرمني من محبتچ ووجودچ بحياتي .. تعالي لا تتأخرين حضري معاي العملية محتاجتچ حدي".

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صداقة قوية تربط أحلام بالإعلامية فجر السعيد

ترتبط كل من الإعلامية فجر السعيد والفنانة أحلام بعلاقة صداقة قوية ظهرت بشكل واضح عند الكشف عن الأزمة الصحية الأخيرة لفجر السعيد، حيث تواجدت الفنانة أحلام مع السعيد خلال رحلة علاجها في الخارج، وكانت دائما تنشر الدعوات لها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تحسنت الحالة الصحية لفجر خلال الفترة الماضية بعد وضع صحي حرج مرت به، لكنها لا تزال تتلقى العلاج ولم تخرج بعد من المستشفى.

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