"ليالي بيروت" لم تتجاوز الوطن في أصوات نجوم لبنان خلال "موسم الرياض"

حضر فنانو لبنان خلال موسم العاصمة السعودية الرياض من خلال ليلتهم الفنية التي سميت «ليالي بيروت»، حيث عاشت الرياض ليلة لبنانية استثنائية أحياها 4 فنانين من لبنان على مسرح «أبو بكر سالم» في منطقة «البوليفارد»، وهم: عاصي الحلاني، ونجوى كرم، وديانا حداد، وملحم زين.

وتضمنت الليلة الغنائية بعض المفاجآت للجمهور، حيث تشارك الفنانون الأربعة في تقديم مفاجأة للجمهور عبارة عن أغنية تحكي عن الوطن بشكل عام، إضافة إلى مشاركة الوليد ابن عاصي الحلاني في أغنية مع والده.

وتنوعت أغاني الفنانين الأربعة بأغانٍ عن لبنان والسعودية وغيرها من الأغاني والمواويل وسط حضور جماهيري كبير امتلأ به المسرح.

ووصف عاصي الحلاني شعوره بالأداء خلال موسم الرياض: «بيروت تنبض في قلب الرياض... والرياض ينبض في قلب بيروت»، بينما وصفت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، هذه الليلة بـ«العيد»، كما قالت عبر حسابها الشخصي في «تويتر» أمس قبل بداية الحفلة إنه «رغم وجع لبنان بدّا تضلاّ فرحة كل اللبنانيين طايرة بسما كل العالم!... والليلة من السعودية من الرياض الشقيقة رح نوصل صوتنا على كل الدنيا».

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وعبر عاصي الحلاني عن متانة العلاقات بين الشعبين بأنهم «قلب واحد ويد واحدة»، ووصف العاصمة السعودية بـ«رياض الفرح والعز والكرامة»، كما شكر الهيئة العامة للترفيه على فكرة «الليلة اللبنانية... ليلة بيروت من الرياض»، وأضاف: «إن شاء الله يضل الشعب اللبناني والشعب السعودي قلب واحد ويد واحدة».

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وتابع: «الله يديم العز والأمن والخير والاستقرار للمملكة العربية السعودية... هالبلد الذي قدم الكثير لوطنا العربي وبالأخص بأصعب المراحل كان جنباً إلى جنب مع الشعب اللبناني»، معبراً بأن «ما نقوله قليل تجاه القيادة والشعب السعودي الغالي الذي له محبة كبيرة في قلبي وقلب كل لبناني».

وفي حديث للفنانة اللبنانية ديانا حداد من على خشبة المسرح عن بلادها، قالت: «اليوم ومن الرياض ومن موسم الرياض تحديداً... نقف تحية حب وتقدير وإجلال لكل رجال ونساء لبنان صغاراً وكباراً وتحية لتراب لبنان... الله يحمي السعودية ولبنان وكل الوطن العربي».

وبموال بديع غنى الفنان اللبناني ملحم زين أغنية «السعودية بلدنا ومالنا عنها غنى»، وقال في كلمته من على خشبة المسرح: «الله يديم الأمن والأمان... وتحية للمملكة شعباً وقيادة».

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