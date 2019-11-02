مطرب أغنية "سقفة" يؤكد في مهرجان الجونة أن ثورة 2011 عطلت مسيرته الفنية

حل الفنان أحمد الروبي مطرب أغنية "سقفة" لمهرجان الجونة السنيمائي 2019، ضيفا على برنامج "أهلا بيت"، الذي يقدمه فريق "Young Pharaohs" على إذاعة "إنرجي"، هذا اللقاء الذي تحدث فيه عن بدايته في مجال الغناء، والتي جاءت بعد مشاركته في مسابقة غنائية للمدراس على مستوى الجمهورية، فاز فيها وغنى في ستاد القاهرة في حفل كبير.



وأكد الروبي، أنه يمتلك موهبة الغناء، حيث كان يقوم بتقليد المغنيين في عدة مناسبات وخاصة الشاب خالد في أغنية "عبدالقادر"، وكانت أول أغنية تصدر له بشكل احترافي كانت من 9 أعوام وتحديدا في عام 2010.



وأوضح الروبي، أنه يحبذ أن يكون هناك تنوعا في فن الغناء في مصر وأن يكون هناك غزارة في الإنتاج، سواء راب أو مهرجانات أو غيرها من أنواع الغناء، لأن الغناء ليس صوتا جيدا فقط وإنما حالة عامة.

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وأكد الروبي، أن تامر حسني هو من اكتشفه في عمر الـ 17، حيث كان سيحيي حفلا في مدرسته وذهب إليه ليعرض عليه أعماله وصوته، وأعجب به وصعد معه على المسرح، وحتى الآن وكيل أعماله يحرص على التواصل معه، كما أشار إلى أنه عمل في وظائف مختلفة من أجل الحصول على أموال لينتج بها أغانيه، حتى أنه عندما كان يترك وظيفة كان يعمل في وظيفة أخرى براتب أعلى لينتج أغنية بكواليتي أعلى.



وأشار الروبي إلى أنه كان على وشك العمل على مشروع ألبوم غنائي له في 2011، لكن قيام الثورة ألغت الفكرة وعطلت مسيرته لأن الغناء في وقتها كان للحياة والحريات وليس للحب، متمنيًا ألا يعرف في الفترة القادمة فقط بأغنية "سقفة".



ونوه الروبي، أنه حريص في الأغاني التي يكتبها بنفسه أن تحتوي على قصة معينة، مؤكدًا أن أغنية "سقفة" لا تحتوي على قصة ولكنها مبهجة، أما أغنية "دي زمانها" فكان قد أنتجها بعد فترة تعب ويأس، وعندما تسلم الـ "CD" الخاص بها ذهب على بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي ودخل بعد "خناقة" مع الأمن، ووزعها على المحطات حتى يسمعها الناس.

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