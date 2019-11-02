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شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء القبض علي جين فوندا من جديد في احتجاجات بواشنطن..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم القبض على النجمة العالمية جين فوندا للمرة الرابعة خلال أربعة أسابيع، وذلك بسبب مشاركتها في احتجاجات لعصيان مدني منسق لزيادة الوعي بقضايا المناخ، وفق موقع " latimes " .
وظهرت الممثلة والناشطة البالغة من العمر 81 عام جين فوندا في عدة صور بعد أن تم تكبيلها مع مجموعة من المتظاهرين الآخرين أمس يوم الجمعة داخل مبنى مجلس الشيوخ في هارت في واشنطن العاصمة، وكان مع فوندا زميلاتها الممثلتان روزانا آركيت وكاثرين كينر.
يذكرأن جين فوندا هي واحدة من أبرز نجوم هوليوود، حيث قدمت عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها : " Tout Va Bien " و " Stanley & Iris " و " Monster-in-Law " و " Fathers & Daughters " و غيرهم .
جين فوندا
جين فوندا
جين فوندا
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