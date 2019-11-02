شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشروعات فى ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيونى بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، عن اختيار9 مشروعات للمشاركة فى ورشة Screen Buzz لتطويرالسيناريوالتلفزيوني، التى تقدم برعاية Lagoonie Film Production، للسنة الثانية على التوالى ضمن فعاليات الدورة 41 لـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولى خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري .

تضم قائمة المشروعات المشاركة فى الورشة؛ "توم" تأليف روزالين البيه، و"توت" تأليف نجلاء محمد الحديني، و"الأخطبوط" تأليف بيشوى يوسف شفيق، و"أم ستي" تأليف جيلان عوف، و"ضفيرة سارة" تأليف علا حمودة، و"عباد الشمس" تأليف يمنى أكرم خطاب، و"محلات الحاج" تأليف ضياء عبد الرحمن وعيسى جمال، و"وكزو" تأليف مها الوزير وفريق من المؤلفين، و"يوسف أبو نديم" تأليف تغريد العصفوري.

وعلى مدار4 أيام سوف تركزالورشة على كتابة السيناريو للمشاريع التلفزيونية فى العالم العربي، كما ستمنح الفرصة للمشاركين لتطوير سيناريوهاتهم على يد أبرز خبراء الصناعة فى هوليوود الذين تمكنوا من تحقيق نجاح دولي، وهم؛ روبن جورنى نائبة رئيس شبكة قنوات شوتايم الأصلية، والمؤلف والمنتج مارك جوفمان (The Umbrella Academy (Netflix) | The West Wing (NBC)، بالإضافة إلى المنتجة الفنية والاستشارية المنضمة حديثاً إلى الخبراء كارين تينخوف (The Motorcycle Diaries و The Horse Whisperer)).

Screen Buzz هى سلسلة ورش احترافية ومحاضرات فى صناعة السينما والدراما التليفزيونية، تجلب مجموعة مرموقة من كتاب ومخرجى ومنتجى هوليوود إلى العالم العربى لدعم صنّاع القصص المحليين أثناء صناعة محتوى هادف أصلى يمس الجمهور الدولي.

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وتمنح Screen Buzz الفرصة لأصحاب المواهب والقصص الواعدة من العالم العربى الفرصة للتعلم وتطوير مشروعاتهم من خلال الاحتكاك بخبراء على أعلى مستوى من هوليوود.

وتُقام ورش Screen Buzz برعاية (America Abroad Media (AMM، وهى منظمة غيرربحية تسعى لدعم كل ألوان السرد عالمياً عن طريق استخدام قدرات صناعة الترفيه.

AAM مؤسسة تدعم رواية القصص العالمية من خلال قوة الترفيه وتتمثل رؤية AAM فى الجمع بين أفضل مواهب هوليوود والمجتمع الإبداعى فى الشرق الأوسط لتمكين جيل جديد من رواة القصص فى المنطقة لإنتاج محتوى مبتكر يعزز التغيير الإيجابى والقيم العالمية المشتركة.

أيام القاهرة لصناعة السينما منصة تقام خلال الفترة من من 21 إلى 26 نوفمبر ، انطلقت فعالياتها للمرة الأولى ضمن الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة فى صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.