شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض الجزء الثانى من Spider-Man: Into the Spiderverse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الرسوم المتحركة Spider-Man: Into the Spiderverse، عن الموعد الرسمى المقرر فيه عرض الجزء الثانى من الفيلم، الذى يأتى يوم 8 أبريل عام 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية لسلسلة الأفلام الشهيرة تيزر يكشف فيه الموعد الرسمى للفيلم، الذى يقوم بتجسيد الأداء الصوتى له العديد من مشاهير الفن فى هوليوود.

ونجح فيلم Spider-Man: Into the Spiderverse فى حصد جائزة جولدن جلوب كأفضل فيلم أنيميشن.

ونجح الجزء الأول من الفيلم فى حصد إيرادات بلغت 375.5 مليون دولار خلال عرضه بجميع أنحاء العالم، كما حصد تقييمات ايجابية مرتفعة في العديد من المواقع وصلت لـ97%.