شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن سامى العدل فى ذكرى ميلاده.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد النجم القدير الراحل سامى العدل، الذى توفى يوم 10 يوليو 2015، النجم الذى أبدع فى تقديم العديد من الأدوار والشخصيات المهمة فى ذاكرة السينما والدراما المصرية والعربية، اعتبره أشقاؤه بمثابة الأب الروحى لهم وأهدوه أى نجاح فى لمسة وفاء تظهر مع كل أعمالهم الذى لا يزال اسم سامى العدل يتوج بها فى الوسط الفنى، فضلا عن الحب والوفاء من أغلب الوسط الفنى والذين وصفوه بـ"الطيب".

وخلال التقرير التالى نكشف أهم 4 معلومات عن سامى العدل، وهى كالتالى:

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1 - بدأ التمثيل فى أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" الذى تم إنتاجه عام 1972، من بطولة الفنان الراحل فريد شوقى، وتوالت أدواره الثانوية إلى أن بزغ نجمه لأول مرة من خلال مسلسل "السمان والخريف"، رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وذلك بعد تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية.

2 - الفنان الراحل إبراهيم يسرى أقرب صديق له، وكان دفعته، وكلنا صديقين لا ينفصلا أبداً.

3 - عشقه جمهور الزمالك بسبب انتمائه الشديد وعصبيته للفريق بشكل يفوق مشجعى الدرجة الثالثة، ومن ضمن التصريحات هجومه على النادى الأهلى مؤكدًا فى تصريحات تليفزيونية أن الأهلى يكسب بالحكام، كما أكد قبل وفاته أن عشقه للزمالك لا يرتبط بالبطولات حين سأله أحد المذيعين عن شعوره حال خسارة الزمالك الدورى رغم تصدر المسابقة عام 2015، ليقول جملته الخالدة: وإيه يعنى ما بنشجعش الزمالك علشان يكسب بطولة إحنا بنحب الزمالك بس.

4 - اشتهر أثناء دراسته بلقب الجدع بين زملائه، بينما كان حمامة السلام هو لقبه فى الكبر بين زملائه من الوسط الفنى، لما كان يقوم به من أدوار اشتهر بها فى الصلح بينهم فى أى خلاف، حتى قيل أنه ينظم جلسة شهرية بين المتخاصمين لتصفية النفوس.