شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحتفل مع جمهوره بعيد ميلاده بأغنية جديدة وحفل بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان مدحت صالح اليوم السبت بعيد ميلاده، الذى يتزامن مع طرحه أغنية جديدة بعنوان "براحتو" وهى سابع أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان خليل مصطفى، وتوزيع عماد الشرنوبى.
يتزامن عيد ميلاد الفنان الكبير مع احيائه لحفل غنائى ضخم مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 28 بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم مدحت خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه:" يا بنت القلب، النور مكانه في القلوب، الدنيا دي فيها كام بلياتشو، رفضك يا زماني، وغيرها".
وكانت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية انطلقت مساء أمس، الجمعة، بحضور وزيرة الثقافة، ومن المقررأن تستمر حتى 12 من نفس الشهر، وكان الكينج محمد منير نجم الليلة الأولى من المهرجان.
يذكرأن مدحت صالح طرح من ألبومه الجديد أغانى "بنت القلب، عليك إحساس، زى ما أنت عايز، هما الحبايب، لما قالك بحبك، ألم، براحتو".
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