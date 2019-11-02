شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وليد الشامى يغنى من كلمات تركى آل الشيخ بعنوان "أمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان والملحن العراقى وليد الشامى أغنية جديدة تحمل عنوان "أمانة"، من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان وليد الشامى، ومكس وماستر جاسم محمد.

من ناحية أخرى طرح مؤخراً أغنية "ميت بدونك"، من كلمات أصايل، وألحان البحر، وبتوزيع موسيقى محمد صالح، ومكس وماستر جاسم محمد.

يذكر أن وليد الشامى كانت بدايته فى التلحين من خلال تقديمه لأغنية "يبوية مشكلة " للمطرب الشهير ماجد المهندس، وهي الأغنية التي حققت نجاحا مذهلا بالوطن العربي، ليحقق بعدها الشامى سلسلة طويلة من النجاحات سواء فى الغناء أو التلحين.