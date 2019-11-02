شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية علي مسرح الجمهورية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقدمت نداء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "سهرانة أنا "، و"حبيتك بالتلاتة" ذلك بجانب غنائها عدد من أغاني نجوم الزمن الجميل.

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يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتي" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين في دار الأوبرا وساقية الصاوي.