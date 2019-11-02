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شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية علي مسرح الجمهورية .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقدمت نداء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "سهرانة أنا "، و"حبيتك بالتلاتة" ذلك بجانب غنائها عدد من أغاني نجوم الزمن الجميل.
يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتي" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين في دار الأوبرا وساقية الصاوي.
نداء شرارة
نداء شرارة
نداء شرارة
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