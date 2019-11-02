شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز يستعد لتصوير فيلم "شريط 6" ويظهر كضيف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان طارق عبد العزيز، لتصوير فيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوى، حيث يظهر خلال أحداث الفيلم كضيف شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى إجازة نصف العام.

من ناحية أخرى انتهى كل من الفنان محمد على رزق، وائل عبد العزيز، من تصوير مشاهدهما كضيفى شرف فى الفيلم، وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم نيللى كريم.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق 2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.