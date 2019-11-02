إيرادات الجمعة.. "Maleficent: Mistress of Evil" الأول و"joker" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الجمعة 1 نوفمبر، إيراد قُدر بـ 545 ألفًا و188 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 481 ألفًا و534 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Terminator: dark fate" بطولة Linda Hamilton ، محققًا 345 ألفًا و895 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 227 ألفًا و613 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Countdown" بطولة Elizabeth Lail، وحقق 108 آلاف و583 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم التحريك "The Addams family" ووصل إيراده 78 ألفًا و234 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 46 ألفًا و90 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 44 ألفًا و518 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 22 ألفًا و976 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Abominable"، محققًا 20 ألفًا و279 جنيهًا.