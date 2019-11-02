أسما لمنور تؤازر فريقها "الرجاء" أمام "الوداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة أسما لمنور، مساندتها لفريق الرجاء المغربي، ومؤازرتها له في ذهاب الدور الـ16 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمام فريق الوداد، ومن المقرر إقامة المباراة مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكتبت أسما، عبر حسابها على "إنستجرام": "فعلاً كما جاء على لسان الإعلامي يعقوب السعدي، دائمًا لا أخفي حُبي للرجاء العالمي، ولكنني أعتز كذلك بالديربي الذي لا يمكن أن يكون إلا بوجود نادي آخر عريق اسمه الوداد، تحية لجماهير الفريقين والفوز للأفضل وديمًا رجاااا".

وتعد هذه أول مواجهة بين الوداد والرجاء البيضاويين في مسابقة خارجية، بعدما انحصرت جميع مواجهاتهما السابقة في إطار البطولة الوطنية الاحترافية وكأس العرش فقط.