حنان ترك تطالب بتحري الدقة فيما ينشر عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طالبت الفنانة حنان ترك، جميع المؤسسات الإعلامية بتحري الدقة فيما ينشر عنها، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أي شيء، سوى ما يكتب عبر حسابها على "إنستجرام" و"تويتر".

وكتبت، حنان، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "أرجو من الجميع، تحري الدقة فيما ينشر مني وعني، حيث أني لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر وهذا الحساب على فيسبوك وجاري توثيقه".

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وأضافت: "وأنا غير مسؤولة عن أي شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسمياً.. وأشكركم شكراً جزيلاً.. حنان ترك في ٢ نوفمبر ٢٠١٩".

وكانت حنان ترك، أعلنت اعتزالها الفن في أغسطس 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج "أنا والعسل"، وتعود إلى الفن بعد غياب من خلال فيلم "النداهة" ويشاركها في بطولته هاني عادل ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.