القصة الكاملة للهجوم على أسما شريف منير بسبب "الشعراوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رغم اعتذارها، وتأكيدها أنها لم تكن تقصد الإساءة بأي حال من الأحوال لـ"إمام الدعاة" الشيخ محمد متولي الشعراوي، إلا أن الهجوم الذي طالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات مازال مستمرًا، مؤكدين أن المذيعة أسما شريف منير أخطأت في حق عالم جليل عندما قالت إن فيديوهاته تضم الكثير من التطرف.

بدأت القصة مع نشر أسما عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" منشورًا طلبت خلاله المساعدة "صباح الخير عايزة اخد رأيكم في حاجة بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم يا مدعين يا متشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه فيه حد كده".

واقترح عليها عدد من المتابعين أن تشاهد عبر موقع "يوتيوب" فيديوهات لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ليأتي ردها "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي مقدرش يستوعبه، حقيقي استغربت"، لتفاجئ بكم من التعليقات التي تهاجمها وتصف ما قالته بالإساءة، وتنصحها بعدم الاقتراب من قامات دينية لن تستطيع أن تصل لما وصلوا إليه من علم، وأن تجعل أراءها فقط في عالم التسوق والمكياج والموضة.

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أسما اضطرت لإغلاق حسابها على موقع "فيسبوك"، كما قامت بالاعتذار ونشرت نص اعتذارها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وجاء فيه "حصل بيني وبين شخص حوار اسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم فهم كلامي على أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي. انا بتكلم من غير ما حسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال اني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام وأنا عموما مش بحب أغلط في أي حد".

وتابعت "وأنا بعتذر جدا جدا عشان لم أستطع ان أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده من عدم إدراك أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا، ده جديد عليا".

وأوضحت أسما "كل ما في الموضوع إني كنت بدور على مرجع ديني ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط، وعشان أفهمه كنت محتاجة حاجة تناسب استيعابي، والشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي لأن فيه حاجات فعلًا مفهمتهاش، وأنا مبتدئة بحاول أتعلم واقرب أكتر من ربنا، وعلى العموم أنا بعتذر فعلًا عن زلة لساني وكلمتي، وحقيقي أنا أكن للشيخ الشعراوي كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير وربنا عالم نيتي ايه".

جدير بالذكر أن أسما شريف منير تشارك والدها في تقديم حلقات برنامج "أنا وابنتي" المعروض على قناة ON E، ويستضيف في كل حلقة نجوم الفن للحديث في موضوعات اجتماعية مختلفة.