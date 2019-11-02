"العدل جروب" تحيي ذكرى ميلاد سامي العدل بإعادة نشر شهادات النجوم عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعادت الصفحة الرسمية لشركة "العدل جروب"، على موقع "فيسبوك"، نشر فيديو يضم مشاهد مختلفة من أعمال الفنان الراحل سامي العدل، ومقاطع من حوارات تليفزيونية أجراها، وأخرى ضمت كلمات نجوم الفن عنه، وذلك احتفالًا بيوم ميلاده الذي يوافق اليوم 2 نوفمبر.

وتظهر الفنانة هند صبري في الفيديو وهي تؤكد أن سامي العدل "أجدع بني آدم عرفته في حياتها"، وقالت عنه الفنانة منة شلبي "أغلى واحد في حياة كل اللي يعرفهم، لأن هو على الأقل في الوسط الفني مفيش بيت معملش فيه خير ومكنش له فيه دقة جدعنة".

أما شقيقه الكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، فكشف في مقطع فيديو أن سامي العدل يبكي كلما شاهد أحد مشاهد "شارع الحب" بطولة الفنان عبدالحليم حافظ، وهو المشهد الذي يظهر فيه الفنان حسين رياض ليردد "انت اللي هتغني يا منعم".

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وقال الفنان محمد فؤاد "سامي هو اللي قدمني للسينما بجد، وهو إنسان طيب وخلوق ومتواضع". وفي رثائه كتب مدحت العدل "طيب كما الانبيا واصل كما الأدعية".

سامي العدل ولد في 2 نوفمبر 1946 وتوفي في 10 يوليو 2015.