بالصور| سميرة سعيد تزور جمال سلامة للاطمئنان على حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة سميرة سعيد على زيارة الموسيقار جمال سلامة في بيته، للاطمئنان على حالته الصحية، بصحبة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والفنانة نهال عنبر، والمايسترو محمد وهيدي، ودكتورة إلهام سيف الدولة، أستاذة الدراسات اللغوية بأكاديمية الفنون، كما تواجدت أثناء الزيارة زوجته السابقة وفاء بناني.

سميرة سعيد تجمعها علاقة صداقة بالفنان الكبير، إذ تعاونت معه في عدد كبير من أشهر أغانيها، بينها: "احكي يا شهرزاد، مش هتنازل عنك أبدًا، قال جاني بعد يومين".

وكان الموسيقار جمال سلامة خرج مؤخرا من العناية المركزة، بعد استقرار حالته الصحية.

جدير بالذكر أن المركز الكاثوليكي أقام مساء الخميس الماضي، حفلًا لتكريم الموسيقار جمال سلامة الذي منعته ظروفه الصحية من الحضور، وشهد الحفل تواجد عدد كبير من الفنانين ومحبيه، ومنهم: الفنانة سميحة أيوب، الفنان محمد ثروت، الفنانة نبيلة عبيد، الإعلامي مفيد فوزي، الفنانة سميرة عبدالعزيز.