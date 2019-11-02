تراند اليوم : لبنان.. نهاية مأساوية لـ"ليلة حمراء" بين إعلامية وفنان شهير...

"ليلة حمراء" انتهت بفضيحة بين فنان لبناني شهير مع إعلامية بأحد الفنادق، بعدما تناولا الخمور ودخلت الإعلامية في حالة "سُكر" لتطاول على شقيقة الفنان ليكون رد فعله بالضرب المبرح.
التفاصيل حسبما زعم موقع "الفن"، أن حالة من الإعجاب المتبادل جمعت بين إعلامية وفنان مشهور، فاتفق الإثنان على تناول العشاء سوياً في أحد المطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت، وبعدها يتوجهان إلى أقرب فندق ليمضيا ليلة صاخبة ويمارسا الجنس حتى ساعات الصباح الأولى.
وكان اللقاء – حسب الموقع- في المطعم، وعلى عشاء فاخر، أما المشروب فإختار الفنان والإعلامية أن يتناولا الخمر، لكي يكونا بأفضل مزاج، ولكن ما حصل هو أن الإعلامية سكرت بعد تناولها الكأس الثاني من الخمر، فأهانت شقيقة الفنان، ما دفعه إلى ضربها أمام كل الحاضرين في المطعم.