تراند اليوم : صورة مثيرة للفنانة العائدة من النقاب..ومتابعة: النفخ عامل شغل..كيف ردت؟



تتعرض الفنانة المصرية العائدة من النقاب إلى التمثيل، لمواقف محرجة من وقت لآخر، وآخرها عندما نشرت صورة مثيرة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لترد عليها متابعة قائلة: النفخ عامل شغل.

لكن الفنانة حلا شيحة التي تخلت عن نقابها وحجابها وعادت للفن مرة أخرى، وأثارت الكثير من الجدل بسبب ظهروها الجرئ، لم تصمت وردت عليها قائلة :" أنا مش نافخة أي حاجة خالص".

فيما أعجب كثيرون بردها، لتنفي الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بإجرائها عمليات تجميل ونفخ شفاهها، فيما هاجمها البعض الذين اعترضوا على ظهورها أكثر من مرة بشكل جرئ بعد تخليها عن النقاب.