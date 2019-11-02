تراند اليوم : هروب فنانة شهيرة إلي لبنان من حبس 3 سنوات

أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، أن الفنانة المصرية، بوسي هربت إلى بيروت قادمة من لندن فرارا من حبس واجب النفاذ 3 أعوام في قضية إصدار شيك دون رصيد بملبغ مليوني جنيه لصالح طليقها فطين.

وأصرت الفنانة علي مغادرة لندن بسبب ارفتاع الأسعار وجهلها اللغة الإنجليزية، وسافرت للبنان لوجود عدد من أصدقائها هناك، وأين يتصل بها محاميها، ولكنها لا تجد حلاً لأزمتها في ظل إصرار طليقها على القضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يملك فيه طليق بوسي شيكات دون رصيد وقعتها، باسمها، ويعتزم تحريك دعاوى قضائية ضدها في الأيام المقبلة.