تراند اليوم : بطل "الممر" يفتح النار على طبيب: "يا فاشل.. إحنا اتبهدلنا علشان الأجيال الجاية"

فتح الممثل المصري أحمد فلوكس، النار على طبيب انتقد دوره في فيلم "الممر" الذي يجسد المعارك التي خاضها الجيش المصري فيما يسمى بــ "حرب الاستنزاف" عقب الهزيمة في حرب يونيو 1967.

وبعدما قال الطبيب، تامر ناجي، إنه لم يعجب بدور فلوكس في الفيلم الذي كان يجسد دور ضابط تم أسره ووقع في أيدي الجيش الإسرائيلي، قبل أن يتم قتله في النهاية، رد الممثل المصري بطريقة حملت السخرية من الطبيب.

وجاء رد فلوكس على الطبيب الذي نشره الروائي حسن كمال عبر رسالة اتهم فيها الطبيب بالفشل في عمله، والإدلاء برأي في غير تخصصه، مطالبًا إياه بالتركيز في عمله.



وجاء في نص الرسالة التي نشرها موقع "كايرو 24": "إيه اللي حضرتك كاتبه ده.. مش هأقولك إنه غير طبيعي.. واحد زيك لو ركز في مهنته وبطل فتي كان زمان الطب اتعدل عندنا.. بدل ما تتكلم عن فيلم اتبهدلنا فيه علشان نعمله لعيالنا وللأجيال اللي متعرفش حاجة عن بلدها يجي حد زيك فاشل بيشتغل في مستشفيات فشلة زي دار الفؤاد اللي باظت وكل الدكاترة المحترمة سابوها لحضرتك واللي زيك اللي سايبين العيانيين وبيفتي في الفن.. مش هأقولك غير اتقي ربنا. قال انتحار فني قال.. روك يا حبيبي ركز في شغلك بدل ما أنت عامل فيها أحمد عز".