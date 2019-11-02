شون بول والشاب خالد يشكِّلان تمازُج الأغنية العربية والعالمية في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - احتفى مسرح فنان العرب محمد عبده، ليلة الأمس، بأول الحفلات الموسيقية العالمية في موسم الرياض، وذلك بمشاركة الفنانَيْن شول بول والجزائري الشاب خالد، لتكون منطقة الرياض بوليفارد نقطة بداية الحفلات العالمية، التي انطلقت للوهلة الأولى العام الماضي.



وبعد النجاح الذي حققه حضور فناني العالم، تكررت التجربة هذه المرة عبر بوابة موسم الرياض، الذي يكرِّس وجود النجوم العرب والعالميين.



شون بول صعد أولًا على المسرح ليتغنى ويفتتح شريط الحفلات العالمية، ويعرف شول بول الجمهور السعودي جيدًا؛ بعد أن تمكن من الغناء أول مرة في جدة في فبراير الماضي خلال حفل عالمي، وبعد نجاح هذه التجربة كرر حضوره، الذي قال فيه: "أنا سعيد جدًّا بوجودي اليوم بينكم.. بالحقيقة هذه فرحة كبيرة لي أن تعرَّفت عليكم.. وعندما قُدِّمت لي الدعوة للغناء مجددًا في السعودية لم أتردد في كسب ودكم.. أنتم جمهور ذوَّاق وتستحقون أكثر".

ولم يكتفِ شون بول بهذه الكلمة، بل خاطب الجمهور السعودي والعربي الموجود بكثافة في أكثر من مرة، ليشكِّل التجانسَ الموسيقيَّ بينه وبينهم.

تفاعل جماهيري بحفلة شون بول والشاب خالد



حضر شون بول إلى العاصمة الرياض قبل الحفلة بيوم؛ استعدادًا للحفل الغنائي، وحرص مغني الراب الجامايكي على تقديم مجموعة من أعماله الشهيرة، وخَاطَبَ الجمهور مرة أخرى قائلًا: "أحبائي.. حضوركم الآن يدفعني إلى أن أقدِّم كل ما عندي.. هل أنتم جاهزون لأرى الرياض بكم؟ اشتقت لكم كثيرًا.. وبحجم الاشتياق أحبكم وفخور جدًّا بحضوركم.. وأعدكم بحضوري المستمر في المناسبات الغنائية بالسعودية".



التفاعل الجماهيري مع شون بول بَيَّنَ مدى المحبة المتبادلة وحب الجمهور، خلال الحفلات العالمية الموسيقية على المسرح الضخم العالمي، الذي تمَّ استقطابه من أوروبا بديكورات رائعة وهندسة عالمية توازي حجم الحفلات العالمية.



وأرجعَ القائمون على الموسم جمعَ الشاب خالد بالفنان شون بول في حفلة واحدة بقولهم: "عشانكم زدنا الحماس، والفنان خالد بيغني مع شون بول في ليلة مميزة ضمن ليالي الرياض العالمية".



في حين نجح الشاب خالد في الغناء بالرياض لأول مرة بعد نجاح حفلته الغنائية في جدة نهاية عام 2017، محقِّقًا أعلى رقم جماهيري للحضور.

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الشاب خالد صعد على المسرح وسط عاصفة من الترحيب والهتافات باسمه، ليرى النور وسط جمهوره ومحبيه، ليتوشَّح فورًا بالعلم الجزائري طيلة وصلاته الموسيقية.

شون بول والشاب خالد من الكواليس





الشاب خالد حظي بحضور كثيف من الجمهور العربي والسعودي، الذي حضر باكرًا لحضور الحفلة المنتظرة، وأسهمت الأجواء المميزة بالحضور الغفير، الذي اكتظ به مسرح محمد عبده، في صورة فنية مميزة، ليقدِّم الشاب خالد باقةً من أعمالة العربية والسريعة التي يفضِّلها جمهوره، والتي حققت انتشارًا واسعًا بالوطن العربي، وحظيت الحفلة بحضور كثيف من الجمهور السعودي، ومثَّل حضورُ الشاب خالد امتدادًا لوجود فناني المغرب العربي خلال حفلات السعودية.



تجوَّل الشاب خالد في أرجاء المسرح مرحِّبًا بالحضور وجمهوره، معبِّرًا عن سعادته بالغناء في السعودية، وكان برفقته فرقتُه الموسيقية بمصاحبة الآلات الموسيقية المتنوعة وأبرزها الجيتار الذي يرافقه في جميع حفلاته.



واستمر الحفل الغنائي لأكثر من ساعتين، أحسَّ خلالهما الحضور بأجواء ممتزجة بين الأعمال الغنائية العربية الجزائرية وأغاني الراب العالمية.



ونجح موسم الرياض في جمع اثنين من أهم الفنانين في الراي والراب على مستوى العالم، ليضاف ذلك للنجاح المتمثل في إقامة حفلة لفرقة BTS الكورية، وحفلة غنائية جمعت فنانًا باكستانيًّا وآخر هنديًّا، وسط حضورٍ كبيرٍ يُقَدَّرُ بعشرات الآلاف من جاليات البلدين، كما ستكون هناك حفلة غنائية لأحد نجوم الأغنية الفلبينية.

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