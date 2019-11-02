إيشواريا راي باتشان تحتفل بذكرى ميلادها الـ46

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - احتفلت نجمة بوليوود آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan بذكرى ميلادها الـ46 محققة نجاحات عالمية كبيرة على صعيد السينما الهندية، وألقابا جمالية.



ولهذه المناسبة سافرت راي برفقة زوجها النجم أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan وابنهما أراديا الى روما احتفالاً بميلادها.

إطلالة ايشواريا في روما

كما شاركت راي محبيها صورة لها على حسابها الخاص عبر انستقرام، أثناء وجودها في روما، حيث قدم العديد من نجوم بوليوود عبارات المعايدة لها بهذه المناسبة.



واحتفل بعض جمهور راي بميلادها في روما، وقاموا بنشر صور برفقتها على انستقرام مقدمين لها الهدايا.



أما أبهيشيك باتشان زوج أيشواريا، فقام بنشر صورة لها عبر حسابه الخاص في انستقرام معلقاً عليها بالقول:" كل عام وانت بخير أميرتي."

ولمناسبة ذكرى ميلاد إيشواريا راي نستعرض بعض محطات حياتها في هذه السطور:

إيشواريا راي باتشان



راي هي ممثلة وعارضة أزياء هندية. بدأت حياتها العملية كعارضة أزياء قبل دخولها السينما حيث فازت بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994.



ظهرت آيشواريا في أفلام بمختلف اللغات بما فيها الهندية، الإنجليزية، التاميلية، التيلوجو والبنغالية.



شاركت آيشواريا في أول عمل لها سنة 1997 وذلك في فيلم إيريفار الذي ناقش دراما سياسية مميزة، وقد لقي الفيلم نجاحا كبيرا وانتقادات إيجابية، حيث تًوج بالعديد من الجوائز، لعل أبرزها جائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي السينمائي ببلغراد.



تستطيع آيشواريا راي التحدث بالعديد من اللغات، فبالإضافة للغتها الأم التولو، فهي تتكلم اللغة الهندية، التاميلية، التيلوغوية، الأردية والمراثية، حيث أنها شاركت في العديد من الأدوار وقد تحدتث بلغات مختلفة في كل مرة.



كانت آيشواريا على علاقة مع الممثل الهندي الشهير Salman Khan سلمان خان لمدة 3 سنوات، لكن هذه العلاقة انتهت سنة 2002، بعدها دخلت في علاقة مع فيفيك أوبروا لمدة 3 سنوات، قبل أن تتركه من أجل أبهشيك باتشان.

راي وزوجها وابنتها

تزوجت بالممثل الهندي أبهيشيك باتشان ابن جايا باتشان والأسطورة أميتاب، وذلك بتاريخ 20 أبريل 2007، وفي يونيو 2011 أعلن هذا الأخير عبر حسابه على موقع تويتر أن زوجة ابنه حامل، وفي 16 نوفمبر من نفس السنة وضعت آيشواريا أول مولود لها وذلك في مستشفى خاص بمدينة بومباي، وقد سُمّيت الطفلة آرادهيا.



ظهرت آيشواريا في العديد من الأعمال الإنسانية، حيث انخرطت في مجموعة من الجمعيات ذات الأهداف المختلفة، ولعل أبرزها جمعية محاربة الفقر في 76 دولة في مختلف بقاع العالم، من بينها الهند، كما كانت سفيرة لإحدى جمعيات محاربة السيدا.