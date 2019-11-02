بالفيديو: ديانا حداد تٌغضب نجوى كرم وملحم زين بتصرف غير لائق بالرياض

أثارت الفنانة اللبنانية ديانا حداد جدلا كبيرا في حفل ” ليلة بيروت ” ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.

وكان من المقرر أن يٌقدم الرباعي ديانا حداد وعاصي الحلاني وملحم زين ونجوم كرم أغنية للبنان وهي ” تعلي وتتعمر يا دار؛ لإهدائها إلى بلدهم لبنان .

وجاء الظهور للرباعي غير مدروس، وطريقتهم في أداء الأغنية أغضبت الجمهور خاصةً أنها مُهداة إلى وطنهم لبنان.

وانتقد الجمهور الفنانة اللبنانية ديانا حداد بشكل أكبر، حيث حاولت الاستحواذ طوال الوقت على المسرح، عن طريق الغناء طوال الوقت وفرض صوتها على صوتهم، كما أنها لم تمنحهم الوقت للغناء، وبدا الانزعاج واضحًا على الفنانة نجوى كرم والفنان ملحم زين، فيما بدا عاصي الحلاني الأكثر هدوءًا.

وبعد انتهاء الأغنية غادرت كرم وزين المسرح بشكل سريع دون أن يُسلّموا على حداد، فيما بقي الحلاني وقدّم التحية لها محاولًا تدارك الأمر.