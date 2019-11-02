بالفيديو: باسم ياخور يتحدث عن عمليات التجميل.. وهذا ما قاله عن نفخ شفتيه

حلّت النجمة السورية ديما قندلفت ضيفة على برنامج “اكلناها” في حلقته الأخيرة، وتميزت الفقرات بالاسئلة الحرجة والمواقف الطريفة والرقص والغناء في أجواء مميزة، ونالت الحلقة نسبة مشاهدة عالية.

وخلال الحلقة طرحت ديما العديد من الاسئلة المحرجة على النجم باسم ياخور ومن بينها سؤال عن عمليات التجميل التي أجراها، لينفي قطعاً إجرائه اي تجميل في وجهه، مستشهداً بأنفه “الطويل” والعظمة البارزة، لافتاً إلى انه اذا فكر فسيجري جراحة تجميلية لأنفه لكنه لا يفكر بذلك.

وأضاف ساخراً بأنه سيجري نفج لشفتيه ولصدره، في رد ساخر وطريف تفاعلت معه النجمة السورية بطرافة ايضاً.

وخلال الحلقة أيضاً سألت قندلفت عن البطلة التي يفضل ان تشاركه في دور العمر، وخيرته بينها وبين النجمة سلاف فواخرجي، فأجاب بدون تردد: “ديمة قندلفت مو لأنك قدامي أكيد، بس لأني بشوفك جوكر حقيقي بالأعمال الدرامية والكوميدية، أنت شريكة ممتعة وتحترمي الشّريك وبتشتغلي بطريقة كتير صَح”.