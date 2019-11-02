شاهد.. بطريقة كوميدية.. رامي إمام يروج للإعلان التشويقي لـ "فلانتينو"

نشر المخرج رامي إمام، الإعلان التشويقي لمسلسل الزعيم عادل إمام الجديد "فلانتينو"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "إمام" على الفيديو قائلًا :" يعني بالعربي الإعلان التشويقي للإعلان التشويقي لمسلسل "فلانتينو ".. رمضان ٢٠٢٠ ان شاء الله". ويذكر أن "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام. إمام، داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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