9 مشروعات تشارك في ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيوني بمهرجان القاهرة

كشفت منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، عن اختيار 9 مشروعات للمشاركة في ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيوني، التي تقدم برعاية Lagoonie Film Production، للسنة الثانية على التوالي ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل.

تضم قائمة المشروعات المشاركة في الورشة؛ "توم" تأليف روزالين البيه، و"توت" تأليف نجلاء محمد الحديني، و"الأخطبوط" تأليف بيشوي يوسف شفيق، و"أم ستي" تأليف جيلان عوف، و"ضفيرة سارة" تأليف علا حمودة، و"عباد الشمس" تأليف يمنى أكرم خطاب، و"محلات الحاج" تأليف ضياء عبد الرحمن وعيسي جمال، و"وكزو" تأليف مها الوزير وفريق من المؤلفين، و"يوسف أبو نديم" تأليف تغريد العصفوري.

وعلى مدار 4 أيام سوف تركز الورشة على كتابة السيناريو للمشاريع التلفزيونية في العالم العربي،

كما ستمنح الفرصة للمشاركين لتطوير سيناريوهاتهم على يد أبرز خبراء الصناعة في هوليوود الذين تمكنوا من تحقيق نجاح دولي، وهم؛ روبن جورني نائبة رئيس شبكة قنوات شوتايم الأصلية، والمؤلف والمنتج مارك جوفمان (The Umbrella Academy (Netflix) | The West Wing (NBC)، بالإضافة إلى المنتجة الفنية والاستشارية المنضمة حديثاً إلى الخبراء كارين تينخوف (The Motorcycle Diaries و The Horse Whisperer)).

Screen Buzz هي سلسلة ورش احترافية ومحاضرات في صناعة السينما والدراما التليفزيونية، تجلب مجموعة مرموقة من كتاب ومخرجي ومنتجي هوليوود إلى العالم العربي لدعم صنّاع القصص المحليين أثناء صناعة محتوى هادف أصلي يمس الجمهور الدولي.

وتمنح Screen Buzz الفرصة لأصحاب المواهب والقصص الواعدة من العالم العربي الفرصة للتعلم وتطوير مشروعاتهم من خلال الاحتكاك بخبراء على أعلى مستوى من هوليوود.

وتُقام ورش Screen Buzz برعاية (America Abroad Media (AMM، وهي منظمة غير ربحية تسعى لدعم كل ألوان السرد عالمياً عن طريق استخدام قدرات صناعة الترفيه.

AAM مؤسسة تدعم رواية القصص العالمية من خلال قوة الترفيه وتتمثل رؤية AAM في الجمع بين أفضل مواهب هوليوود والمجتمع الإبداعي في الشرق الأوسط لتمكين جيل جديد من رواة القصص في المنطقة لإنتاج محتوى مبتكر يعزز التغيير الإيجابي والقيم العالمية المشتركة.

أيام القاهرة لصناعة السينما منصة تقام خلال الفترة من من 21 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلقت فعالياتها للمرة الأولى ضمن الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.