الليلة.. عرض "يوم النصر" على مسرح بيرم التونسي

يقام مساء اليوم، السبت، عرض "يوم النصر" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة

الثامنة مساء، ومن المقرر العرض مجانًا.

يذكر أن العرض إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وهي احتفالية تقدم خصيصا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبدالشفيع.