الليلة.. عرض "يوم أن قتلوا الغناء" على خشبة مسرح الطليعة

يقام مساء اليوم السبت، عرض "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة بالعتبة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، ومن المقرر أن

سعر التذكرة 30 جنيها.

يذكر أن "يوم أن قتلوا الغناء" بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة،

محمد ناصر، ألحان المهدي ، هايدي رفعت، حمادة شوشة، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.