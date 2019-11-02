الليلة.. انطلاق حفل ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية

تنطلق مساء اليوم، السبت، حفل ختام مهرجان ايام قرطاج السينمائية (دورة نجيب عياد)، المقام بدولة تونس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
يذكر أن الدورة الحالية يشارك فيها 15سينمائيا، من منتجين ومخرجين وكتاب سيناريو وممثلين، في لجان التحكيم للمسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية، ويترأس المخرج السنغالي الفرنسي آلان جوميز لجنة التحكيم الكبرى للمهرجان والتي تضم أيضا الفنان محمود بن محمود إلى جانب السينمائي الياباني فوكادا كودجي والمخرجة مريم بن مبارك إلى جانب الممثل الجزائري حسان كشاش والسينمائية الزيمباوية تسيتسي دانجارمبجا والكاتبة والسيناريست والممثلة اللبنانية ياسمين خلاط.
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