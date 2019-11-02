بالصور.. الفنانة سميرة سعيد بصحبة وفد فني في زيارة للموسيقار جمال سلامة

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استقبل الموسيقار الكبير جمال سلامة وأسرته، مساء أمس الجمعة، الفنانة سميرة سعيد والفنانة نهال عنبر، والأب بطرس دانيال، والمايسترو محمد وهيدي الذي يعد تلميذ الموسيقار، بمكتبه في الزمالك، للاطمئنان على صحته.
وجاءت الزيارة عقب تكريم الموسيقار جمال سلامة يوم الخميس بالمركز الكاثوليكي في أمسية بعنوان "جمال سلامة.. حدوتة مصرية"،، وتسلمهمدام وفاة بناني زوجته وأبنته دينا جمال سلامة، ويعد التكريم اعترافًا وتقديرًا لما قدمع طوال مسيرته الفنية، فهو له رصيد هائل من الأعمال الفنية التي قدمها طيلة حياته.
وخلال الزيارة أبدت الفنانة سميرة سعيد اشتياقها الشديد للعمل من جديد
وتركت الزيارة أثرًا جميلًا على نفسية الموسيقار جمال سلامة الذي كان في غاية السعادة بمقابلتهم، عقب خروجه من مستشفى القوات المسلحة و مستشفى السلام الدولي لتلقي علاجه ومتابعة حالته الصحية.
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