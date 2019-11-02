كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم "هذا المساء" و "الأصليين".. أعمال سلطت الضوء على القرصنة والتكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلاقًا من عبارة "الناس سوف تدرك في النهاية أن الحظيرة التي سجنوا أنفسهم داخلها، هي في الحقيقة بلا أسوار" على لسان خالد الصاوي في فيلم "الأصليين"، فإننا لا نخشى أن نقول أن التكنولوجيا بمثابة السجن الذي يُسجن فيه الأشخاص بكامل إرادتهم وقواهم العقلية، ولكن في النهاية يبحثوا هؤلاء الأشخاص على قارب النجاة كي ينجوا من المخاطر التي تسببها التكنولوجيا، ولكن يجدوا في النهاية أنها بلا أسوار أي لا مفر من الهروب، ولأن السينما هي مرآة المجتمع والفن بشكل عام، فكان من الضروري أن نرى في السنوات الآخيرة مع التطور الهائل الذي حدث للتكنولوجيا، أفلام ومسلسلات تناقش قضايا القرصنة والمخاطر الكثيرة للتكنولوجيا، وذلك كي تصنع نوعًا من التوعية للمُشاهدين."الخليج 365 الفني" يرصد لكم في هذا التقرير أبرز الأعمال الفنية التي سلطت الضوء على القرصنة والتكنولوجيا.

"هذا المساء"

يُعد واحدًا من أهم المسلسلات في الآونة الأخيرة، التي بالتأكيد لن يمل الجمهور من مُشاهدتها، بالإضافة إلى أنه واحدًا من المسلسلات التي تتناول قضية القرصنة والتكنولوجيا، وما تسببه التكنولوجيا من آلام وأمراض نفسية عديدة، حيث عُرض المسلسل بالسباق الرمضاني لعام 2017، وأستطاع أن يكون حديث شبكات التواصل الإجتماعي وقت عرضه، بالإضافة إلى تصدره قوائم المُشاهدة، حيث كانت أحداثه تدور حول سلسلة من العلاقات المتشابكة التي تجرى بين طبقات اجتماعية مختلفة، بدءًا من أكرم الذي يعمل مديرًا تنفيذيًا لواحدة من الشركات الكبرى، وزوجته التي تعاني معه من حالة فتور عاطفي، وسمير الذي يعمل سائقًا لديهما والذي يقاسي هو اﻵخر صراعاته الخاصة في المنطقة التي يعيش فيها، أو شريكه سوني الذي يتلصص على هواتف السيدات، إنتهائًا بفتاة تدعى تقى التي يبتزها إحدى الأشخاص من خلال السوشيال ميديا.

مسلسل"هذا المساء" من بطولة: إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، أحمد داوود، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، آية سماحة، من تأليف وإخراج تامر محسن.

"إختيار إجباري"

من أبرز المسلسلات المصرية التي تطرقت بعمق إلى المخاطر التي تسببها التكنولوجيا بشكل عام والسوشيال ميديا بشكل خاص، فبعد عرض أولى حلقات المسلسل أثار ضجة كبيرة عبر شبكات التواصل الإجتماعي، مما أدى إلى توعية الكثير من الأباء والأمهات وضرورة مراقبة أولادهم، حيث عُرض المسلسل في يناير 2017، وكانت أحداثه تدور في إطار من التشويق والإثارة حول تأثير السوشيال ميديا ووسائل الإتصال التي أصبحت منتشرة في هذا العصر، حيث يتناول تأثير هذه الوسائل على حياة الناس بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام، حيث يتعرض لتأثيرها على الأخلاق والاجتماعيات والسياسة والإقتصاد وكل نواحي الحياة، من خلال تسليط الضوء على ثلاث أشخاص، وهم "مالك" و"يوسف" و"آدم".

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مسلسل "إختيار إجباري" من بطولة: كريم فهمي، أحمد زاهر، خالد سليم، مي سليم، هيدي كرم، أحمد كمال، سلوى محمد علي، إنجي أبو زيد، فراس سعيد، محمود حجازي، هند عبد الحليم، من تأليف حازم متولي، وإخراج مجدي السميري.

"الأصليين"

يمتلك العديد من المكونات التي أهلته أن يكون واحدًا من أنجح الأفلام التي تناولت قضية التنكولوجيا ومخاطرها، وذلك لعدة أسباب من بينهم سيناريو أحمد مراد الذي قد برع في رسم الشخصيات وتوظيف كل شخصية بمكانها الصحيح والعبارات التي أستطاعت أن توصل المعنى بشكل واضح إلى المُشاهد، وإخراج مروان حامد الذي أشاد به عدد كبير من الجمهور والنقاد، بالإضافة إلى مدير التصوير أحمد المرسي الذي جعل المُشاهد في حالة إنسجام قوية وخلق حالة من الجمال البصري وكأن نُشاهد لوحة فنية، حيث عُرض الفيلم عام 2017 وكانت أحداثه تدور حول شخص يدعى "سمير عليوة" موظف بنك مستقر في عمله منذ سنين، يُفصل فجأة بعد قرار بتخفيض العمالة، فيحاول أن يبحث عن وظيفة جديدة، وبعد أيام يفتح الباب ليلًا ليجد صندوق يحوي تليفون محمول، ودعوة لوضع بصمته، في التليفون يشاهد سلسلة من الصور والفيديوهات التي تتناول ماضيه، قبل أن يتلقى مكالمة ستغير حياته إلى الأبد.

فيلم "الأصليين" من بطولة: ماجد الكدواني، خالد الصاوي، منة شلبي، كندة علوش، أحمد فهمي، محمد ممدوح، هناء الشوربجي، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.



"Mr. Robot"

يعد من أهم المسلسلات الأجنبية التي تناولت قضايا التكنولوجيا والقرصنة والمخاطر التي تسببها، حيث عُرض المسلسل على تطبيق نتفليكس عام 2015، وأستطاع أن يثير ضجة عند عرضه، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات ال 10 حلقات وتم إنتاج منه أجزاء عديدة، حيث كانت أحداثه تدور حول قصة شاب يعاني من إضطراب القلق الإجتماعي وناقم على المجتمع، يعمل مبرمج كمبيوتر في الصباح ومن قراصنة الكمبيوتر في المساء، فيتم تعيينه للعمل من قبل رجل غامض يدعو نفسه "مستر روبوت" لإختراق الشركات الكبيرة التي بإعتقادهم السبب في فساد المجتمع.

مسلسل " Mr. Robot" من بطولة: رامي مالك، جلوريا ريوبن، بورتيا دابلداي، مارتن والستروم، كريستيان سلاتر، كارلي تشايكين، مارجو كازرايان، من تأليف وإخراج سام إسماعيل.