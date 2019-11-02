شاهد.. ردة فعل رضوى الشربيني على اشاعة زواجها من ملياردير مغربي!

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - علقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على شائعة زواجها من ملياردير مغربي بطريقة ساخرة.

فقد نشرت رضوى الشربيني مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام،أوضحت فيه حقيقة تلك الشائعة وتساءلت “مين هو؟ طب اتعزمت أنا ولا ماتعزمتش وماعرفش اسمو لحد دلوقتي”.

وأشارت رضوى الشربيني إلى أنها علمت بأنه مغربي الجنسية وهي لم تسافر المغرب من قبل.

وتابعت” لو حد يعزمني على فرحي يقولي وأنا هروح علطول، ولو انتو موافقين أنا موافق”.

واختتمت ” يعني هو ابن حلال وكيوت ومز المغرب وملياردير كمان سبحان الله ربنا بيعوض اعزموني على فرحي وأنا هاجي على طول”.