كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - شاركت الفنانة الصمرية حلا شيحة متابعيها بعدة صورة جديدة تم التقاطها بطريقة “السيلفي” وذلك عبر حسابها على انستغرام. انهالت التعليقات على الصور مشيدين بجمالها ورقتها، إلا أن مظهر شفتيها دفع أحد المتابعين للتعليق عليهما كاتبًا: “النفخ عامل شغل”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة: “انا مش نافخة أي حاجة خالص”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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