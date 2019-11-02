أسما شريف منير تعتذر عن تصريحاتها ضد الشيخ الشعراوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الإعلامية المصرية أسما شريف منير حالة من الجدل بين محبيها من خلال تعليق هاجمت من خلاله الشيخ متولي الشعراويـ عبر حسابها الخاص على «فيس بوك».

أسما قالت عن الشعراوي: “طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت”.

الإعلامية المصرية عادت واعتذرت عن هذا التصريح، بقولها إن الأمر كان مجرد حوار بينها وبين شخص ما في التعليقات، لافتة إلى أنها أساءت التعبير عما تريد قوله، لذلك تم فهم حديثها على أنه انتقاد لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، رغم أنها كانت تتحدث بعفوية دون أن تقصد الإساءة له أو لغيره.

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وأضافت: “أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمري ما احب اغلط في حد.. وأنا باعتذر جدا عشان لم استطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم، وده عن عدم ادراك”.

وأكدت أنها تتحدث بعفوية مثل أول يوم قررت فيه الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الآن أصبح لا بد أن تنتبه لكل كلمة تتفوه بها، لأنها أصبحت مشهورة وكل شيء تقوله يحسب لها أو عليها، وتابعت: “كل ما في الموضوع إني كنت بدور عن مرجع دينى ودروس دينية عشان افهم بشكل مبسط وعشان افهمه كنت محتاجه حاجه تناسب استيعابي”.

وتابعت، في تصريحات صحفية: “والشيخ الشعراوى أعمق من قدراتى لأني في حاجات فعلاً مفهمتهاش، وأنا لسه مبتدئة بحاول اتعلم وأقرب اكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلا عن ذلة لساني وكلمتى.. وحقيقي أنا اكن للشيخ الشعراوي كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير”.