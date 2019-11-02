ايشواريا راي تتألق في روما.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد استضافة حفلة ديوالي الشهيرة يوم الأحد 26 أكتوبر، سافرت الفنانة إيشواريا راي باتشان، التي احتفلت بعيد ميلادها في 1 نوفمبر، إلى روما مع ابنتها إراديا وزوجها الممثل ابهيشيك باتشان.

احتفلت ملكة الجمال السابقة بمرور 20 عامًا على ارتباطها بالعلامة التجارية “لونجين” للساعات، من خلال المشاركة بحدث لإطلاق مجموعتها الجديدة دولتشي فيتا يوم الأربعاء.

قبل الخروج أمام المصورين من أجل حدث لونجين، كانت إيشواريا تلتقط صورًا شخصية ولمحات مشتركة بإطلالتها البراقة على إنستغرام، ظهرت بثوب للمصمم زياد جيرمانوس.

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ومع ذلك، يبدو أن أبيشيك خطط للاحتفال بعيد ميلاد إيشواريا السادس والأربعين. أخبر مصدر مقرب من الزوجين موقع “منتصف النهار” أن إيشواريا ستحتفل بعيد ميلادها في مكان “غريب”: “بعد ذلك، سيكتشف الثلاثي روما وربما مدينة الفاتيكان على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

ورغم تخطي راي عمر الـ45 لكن لا تزال النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة أجمل نساء العالم. تؤكد الموهوبة الجميلة، أن روتينها الجمالي بسيط فهي لا تزال تلجأ إلى الماسكات الجمالية الهندية المرتكزة على مكوّنات طبيعية لتعزيز شباب وإشراقة بشرتها، أما بالنسبة لرشاقتها، فالنجمة تتبع نظامًا غذائيًا يرتكز على تناول الأطعمة الصحية بامتياز.

على جبهة العمل، ينضم الزوجان إيشواريا وأبهيشيك في عمل واحد على الشاشة الكبيرة مع فيلم أنوراغ كاشياب القادم جولاب جامون.